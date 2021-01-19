شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة المالية»: لم نوقف التداول على سهم «الحديد والصلب».. ولا يوجد ما يمنع تداوله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، الثلاثاء، إن النشاط الاقتصادي واجه صعوبات كبيرة خلال عام 2020، حيث فرض العالم قيودًا مشددة على التنقل خلال النصف الأول من العام، وذلك لوقف انتشار الفيروس، وقد أدى كل ذلك إلى تقليص النمو العالمي بشكل كبير.

وأشار «عمران» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة عبر الفيديو كونفرانس لعرض حصاد عام 2020، إلى أن الهيئة لم توقف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية التي تم إعلان قرار جمعيتها العمومية بالتصفية، لحين الفصل في الشركتين وفقا لقرار الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ووهو ما تم إقراره منذ فترة طويلة وبغرض الحفاظ على حقوق المساهمين، لافتًا إلى أنه لا يوجد ما يمنع تداول السهم طالما كل الإجراءات معلنة ويعلمها المستثمرون حتى تنفيذ قرار التصفية.

ولفت «عمران» إلى أن التوقعات تشير إلى تحقيق مصر لأعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري 2021/2020.

وأوضح أنه وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، ستحقق مصر نموًا يبلغ 3.5%، وقد استطاعت الدولة المصرية بالفعل تحقيق معدل نمو قدره 3.6% خلال العام المالي 2020/2019، لافتا إلى أن هيئة الرقابة المالية استطاعت أن تحافظ على أداء قطاعها المالي غير المصرفي خلال العام؛ بل واستطاعت بعض الأنشطة أن تتفوق على أداء العام الماضي، فعلى مستوى مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2020، كان سوق رأس المال في مصر الأكثر تأثرًا بالجائحة، حيث بلغت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى ما يزيد على 115 مليار جنيه مقارنة ب 139.2 مليار جنيه في عام 2019. ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الأسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 187 مليار جنيه مقارنة بـ 220 مليار جنيه في العام الماضي، واستمر استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال، حيث بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه في 2020، وهي أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري.

وتابع: أما نشاط التأمين فقد شهد نشاطًا جيداً خلال عام 2020، حيث ارتفعت إجمالي الأقساط لتصل إلى 40.1 مليار جنيه في 2020 مقارنة ب 35.2 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 14%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 76 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها %10.

واستكمل: وعلى صعيد التمويل العقاري فقد بلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقـــاري خلال عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه في عام 2019، بزيادة قدرها 31%. وفيما يخص التأجير التمويلي، بلغت قيمة العقود ما يقرب من 59 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يزيد عن 56 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 5%.

أما نشاط التخصيم، أوضح أنه بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد عن 11 مليار جنيه في 2020 مقارنة ب 10.6 مليار جنيه خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 6.6%. وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر، فقد شهد تطور ملحوظ حيث بلغ حجم التمويل ما يزيد عن 18.5 مليار جنيه مقارنة بـ 16.5 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها %13.2.

وفي مجال الضمانات المنقولة، بلغت قيمة الضمانات المشهرة 738 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وذلك مقارنة بـ 636 مليار جنيه في نهاية عام 2019، وبمعدل زيادة بلغ %16.

وأشار «عمران» إلى أن الهيئة أنجزت تعديلات على عدة لوائح وقوانين منها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وهي أكبر تعديلات منذ زمن طويل، وكذلك تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزي، وذلك كله بهدف زيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري، كما انضم وافد جديد لأنشطة الهيئة بإصدار أول قانون لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مارس 2020 والذي يهدف لزيادة القوى الشرائية للمواطنين وتحفيز الطلب الداخلي على السلع والخدمات.