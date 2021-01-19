شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل قضية «وقف إنشاء موتيل في مبنى تراثي» بالدقهلية إلى 16 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، قضية وقف قرار محافظ الدقهلية الخاص بإنشاء «نزل» أو «موتيل» بمبلغ 21.5 مليون جنيه في مبنى استراحة ومرساة الوالدة باشا على النيل بالمنصورة، إلى جلسة 16 فبراير المقبل لتقديم هيئة قضايا الدولة للمستندات المطلوبة من المدعى.

كان وائل لبيب غالى المحامي قام برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة اختصم فيها رئيس الوزراء ومحافظ الدقهلية ووزير الإسكان ووزيرة الثقافة بصفتهم لوقف تنفيذ قرار محافظ الدقهلية بإنشاء موتيل في مبنى مسجل في سجل المبانى ذات الطراز المعمارى المميز وذلك للحفاظ على المبنى التراثي كمبنى ذات طابع معماري متميز ولمخالفة قرار المحافظ للقانون وعدم حصوله على الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء ووزارة الثقافة والمرفوعة من احد ابناء الدقهلية وبتضامن عدد كبير من الأهالى والمحامين .

وقال المدعى في دعواه «تمتلك محافظة الدقهلية مبنى مرساة قصر الخديوي اسماعيل بالمنصورة والذي قد تم بنائه في الستينيات من القرن التاسع عشر كمرساة لسفن الخديوي القادمة عبر نهر النيل لمدينة المنصورة تحت مسمى مرسى الوالدة باشا، وفي عهد الملك فاروق تحول هذا المبنى المتميز للمكتبة الفاروقية، ثم استولى عليها الحزب العربي الاشتراكي في عصر الرئيس الأسبق محمد أنور السادات وبالتبعية استولى عليه الحزب الوطني في عصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مبارك وتضمن المبنى مساحة كانت تشغلها دار الكتب الوثائقية».

وأضاف «جاءت ثورة يناير وتم حرق مقر الحزب الوطني يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2011 واستمر المبنى خاليا بكامله وبمسمى مبنى»الحزب الوطني والمكتبة«حتى أصدر محافظ الدقهلية الأسبق القرار رقم 221 لسنة 2011 بتحويل مبنى الحزب الوطني المنحل مقرا لأعلام ومشاهير أبناء الدقهلية، وعقب ذلك صدر قرار وزير الاسكان بتسجيل المبني ضمن المباني ذات الطراز المعماري المتميز القرار الوزاري رقم 722 لسنة 2016 حيث تم حصره واعتماده من السيد وزير الاسكان مفوضا عن رئيس مجلس الوزراء وأصبح المرسى خاضعا للهيئة العامة للتنسيق الحضاري التابعة لوزارة الثقافة ومن ثم فإن الأمر يستوجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنسيق الحضاري، وان يتم تنفيذ أعمال الهدم والبناء والترميم والصيانة بالتنسيق مع وزارة الثقافة وفقا للقانون وهو مالم يحدث حاليا».

وتابع «قام محافظ الدقهلية مؤخرا باستبعاد أغلب أعضاء لجنة التنسيق الحضاري بالدقهلية ممن رفضوا هذا العبث الإداري بتحويل المبنى لنزل (موتيل) وتم انتداء أعضاء من جامعة طنطا التي لا يعلم أعضائها شيئا عن طبيعة المباني بالدقهلية»

وقال «الشكل العمراني يعتبر صفة معبرة عن البعد الثقافي للمجتمع، ويمثل في حد ذاته قيمة حضارية له وللأجيال المتعاقبة، وتصل تلك القيمة الحضارية للعمران إلى أرقى مستوياتها عندما ترتبط بدلالات ومضامين تراثية، لذلك فإن التهاون أو الإهمال فيما يتعلق بالموروثات الحضارية التي تثرى العمران ما هو إلا غياب للوعى القومي بالقيم الحضارية وإهدار لثروة قومية وتراجع للبعد الثقافي لدى المجتمع.

وأضاف: «من هنا تبرز أهمية رصد وتوثيق تراثنا المعماري والعمراني المتميز كذاكرة للمدينة المصرية وحفظه، والحفاظ على ما تبقى من مبانٍ وفراغات عامة وحدائق تجسد تاريخ مدننا، وإنقاذ الأحياء التراثيـة بها، وذلك بإعداد خطط التطوير وإعادة التوظيف والتأهيل والصيانة والترميم للمباني التراثية، أو الإحياء والارتقاء أو إعادة بناء بعض الأحياء والشوارع التاريخية، كما حدث في كثير من مدن أوروبا، وليس العبث بتاريخ معاصر وهدم لقيم تراثية باستغلال سلطان مفروض لأجل الحفاظ لا الضرر، فلا يستقيم أن يكون المسؤول محافظ لا يحافظ على هذا التراث بإهدار كل جمال وفن وتراث وهو ما نرى صداه بحسرة وألم، وسمعناه وشاهدناه في المجتمع الداعشى حين انشئ، وكررته القاعدة في مالي بالمخالفة للعمران والتحضر الذي يقرره الدين الإسلامي، قد نراه أيضا في عبر تاريخ الاحتلال المرير للأرضي العربية بفلسطين ولا نتمناه بوطننا والتي تسعى خططه وقوانينه ومؤسساته للحفاظ على الطراز المعماري المتميز في إطار دستوري عكس ما نراه من التنفيذين الغير منفذين للقانون المحافظ».

وتابع «حيث أن مبنى مرسى الوالدة باشا والمسمى حديثا بمبنى الحزب الوطني والمكتبة مبنى يتميز بقيمة تاريخية ورمزية، ومعمارية فنية، وعمرانية، واجتماعية وقد تم تسجيله كمبنى ذات طراز معماري متميز وتراثي ويلقى قبول ويحظى بتفاعل إيجابي من المجتمع الذي يعاني من ضياع وإهدار ظاهرة ثقافية واجتماعية بالمنصورة بتحويل هذا المبنى إلى نزل بالمخالفة للقانون» وقال :«فالأمة التي تحفظ تاريخها تحفظ ذاتها وكانت مصر وستظل ليست مجرد وطن بحدود ولكنها تاريخ الانسانية كله»

وأكد الطاعن أنه من اهالي مدينة المنصورة وهو مضار من العبث الذي طال مبنى مرسى الوالدة باشا والمسمى بمبنى الحزب الوطني والمكتبة بالمخالفة للحفاظ على الطراز المعماري المتميز.

وطالب«بوقف قرار محافظ الدقهلية الصادر بإلغاء متحف أعلام ومشاهير الدقهلية بمبنى الحزب الوطني والمكتبة وما يترتب عليه من آثار وفي الموضوع، والغاء تحويل المبني التراثي إلى نزل والحفاظ عليه كمبنى ذات طراز معماري متميز ووقف ما يتم من أعمال، وما يترتب عليه من آثار»

وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 16 فبراير لتقديم هيئة قضايا الدولة ممثلا عن المحافظة المستندات المطلوبة وثمة موافقات من الجهات الإدارية المختصة وتقديمها لهيئة المحكمة.