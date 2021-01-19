شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يجتمع بمجلس شؤون التعليم والطلاب لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، مع مجلس شؤون التعليم والطلاب بمقر الجامعة، وعضوية وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، لوضع آليات تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور محجوب، على اتباع كافة التدابير الاحترازية والوقائية في كافة مباني الجامعة، والاستمرار في تعقيم وتطهير كافة المبانى واتخاذ كافة الإجراءات لجميع العاملين.

وأوضح «محجوب»، ان الإجتماع تناول سبل وآليات استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد، مشيرا إلى أن المجلس سوف يُنظر في تحديد المواعيد المناسبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول طبقا لمستجدات الأمور.