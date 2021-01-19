شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد أعمال التأهيل والتبطين الجاري تنفيذها بترع أبوكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه أعضاء برلمان شباب الشرقية، الثلاثاء، على تفقد أعمال التأهيل والتبطين الجارية بترعة السرو وفروعها بمركز أبوكبير، وذلك ضمن تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف المائية، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة أبوكبير، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للوقوف على معدلات الأداء ومتابعة نسب التنفيذ بالمشروع القومي لتأهيل الترع بنطاق المحافظة، ولاطلاع الشباب على ما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض الواقع بقطاع الري.

استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي، من المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، عن مراحل تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، حيث تمت الإشارة إلى أنه جاري إعادة تأهيل وتبطين عدد 24 ترعة بنطاق مركز ومدينة أبوكبير بإجمالي أطوال 100 كم وبتكلفة 400 مليون جنيه، لخدمة زمام 40 ألف فدان لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة، وضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أن الأعمال الجاري تنفيذها بالتبرع تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 10سم والتبطين يشمل القاع والمريول، لافتاً إلى أن المشروع يساهم في الحفاظ على المياه من الهدر وتحسين نوعيتها، ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين ويعمل على حل مشكلة البطالة، وإيجاد فرص عمل حي يعد المشروع من المشروعات كثيفة العمالة .

شدد محافظ الشرقية على الشركة المنفذة للمشروع، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل، والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.