شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي قرية أبوسليم ببني سويف غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف أنه من المقرر فصل التيار عن مغذي قرية أبوسليم مركز بني سويف، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 1 ظهر غد الأربعاء، وذلك لعمل صيانة على المُغذًي.

ويتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.