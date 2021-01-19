شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تواجه صانعة «التورتة الجنسية» تهمة «خدش الحياء»؟.. خبير قانوني يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مساء أمس الاثنين، كشف مصدر أمني أن المتهمة بتصنيع تورتة معدة بأشكال أعضاء تناسلية «خادشة للحياء» في أحد الأندية الشهيرة في الزمالك، دخلت في نوبة بكاء في التحقيقات أمام الأجهزة الأمنية، بعدما داهمت الشرطة منزلها، وألقت القبض عليها بتهمة تصنيع حلوى بأشكال جنسية خادشة للحياء.

لماذا تقف المتهمة أمام تهمة «خدش الحياء»؟، يقول المحامي أيمن محفوظ، إنه وفقًا للقانون المصري فإن خدش الحياء جريمة يعاقب عليها القانون في المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، لأن ما حدث تم اعتباره «فعل فاضح في مكان عام، لأن الحلوى كانت على شكل أعضاء تناسلية».

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «يعاقب المسؤول بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك لكل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش الحياء».

أقرّت التحقيقات بأن المتهمة قالت: «هما طلبوا مني الأشكال دي وانا نفذت طلبهم، وإحدى عضوات النادي حضرت إلى المحل وسلمت لي صور أعضاء تناسلية وطلبت مني تورتة وحلويات بتلك الأشكال».

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحبة واقعة الـ«تورتة» بأحد الاندية الشهيرة بمنطقة الزمالك، بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعى بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات أعضاء النادي وأمامهن قطع حلوى معدة بأشكال أعضاء تناسلية خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، خلال الاحتفال بعيد ميلاد إحدى أعضاء النادي.