شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يناقش التقرير السنوي لإنجازات «الأورمان» عام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، التقرير السنوي لمساهمات ومجهودات جمعية الأورمان خلال 2020، والذي عرضه إمام أحمد، مدير مشروعات الجمعية ببني سويف، حيث بلغ إجمالي أعمال وجهود ومساهمات الجمعية 93 مليون و170 ألف جنيها والتي استفادت منها محافظة بني سويف على مدار العام الماضي 2020، وشملت العديد من القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية مثل إعمار القرى الأكثر احتياجا، ومشروعات صغيرة وتحمل تكلفة إجراء عمليات جراحية في القلب والعيون وتوزيع المساعدات العينية من اللحوم والبطاطين والملابس والأجهزة التعويضية وغيرها من المجالات الخيرية التكافلية.

وبحسب التقرير، فقد قامت الجمعية بإعادة تأهيل 848 منزلاً للفئات الأولى بالرعاية بإجمالي 41 مليون و470 ألف جنيهاً، ورفع كفاءة 11 مسجداً بإجمالي تكلفة 5 مليون و722 ألف جنيهاً، وتوفير 301 قطع أثاث بقيمة 9 مليون و30 ألف جنيهاً، وتقديم 173 قرضا بإجمالي 1 مليون و211 ألف جنيهاً، والمساهمة في إجراء 95 عملية قلب مفتوح و14 عملية للمكفوفين بــ 2 مليون و544 ألف جنيهاً، وتوزيع 2 رأس ماشية بــــ 64 ألف جنيهاً، و38 ألف كرتونة مواد غذائية «كراتين رمضان» بــ 8 مليون و360 ألف جنيهاً، و12 ألف بطانية ولحاف بقيمة 2 مليون و200 ألف جنيه.

وتم توزيع لحوم أضاحي بقيمة 5 مليون و100 ألف جنيهاً ( 37 عجل بـــ 42.5 طن)، و200 طن لحوم مجمدة بقيمة 15 مليون جنيهاً، وعمل 211 وصلة مياه بتكلفة مليون و110 ألف جنيهاً تقريباً، وتوزيع 11 ألف و650 قطعة ملابس بقيمة 1 مليون و165 ألف جنيه، وتوزيع 41 من الأجهزة التعويضية بـ 111 ألف جنيهاً، بجانب مساعدات لتجهيز فتيات أيتام للزواج وتوفير أكشاك وتوزيع هدايا بمناسبة يوم اليتيم، بإجمالي 91 ألف جنيه.

ومن جانبه، أثني محافظ بني سويف على الدور الخدمي والتنموي الذي تقوم به جمعية الأورمان، لما تتمتع به من تاريخ عريق ورصيد كبير في مجال الخدمة المجتمعية الحافل بالإنجازات والأعمال الرائدة في الجوانب الخيرية والإنسانية، والذي يمثل إضافة كبيرة تسهم بشكل مميز في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ضمن خطة تنموية تتشارك في تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية، منوها أن المجتمع المدني بالمحافظة من الركائز الأساسية في دعم المحافظة في مختلف المجالات والقطاعات.