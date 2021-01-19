شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحظر إقامة حفلات زفاف فى المدارس وتأجير الملاعب دون الرجوع للوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية والمدارس بحظر المدارس تأجير الملاعب والصالات إلا بعد التنسيق مع مديرة المديريات التعليمية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة قيام بعض المدارس بتأجير الملاعب تحت مسمى الوحدة المنتجة نظير مبلغ تحصل عليه المدارس وايضا إقامة حفلات الزفاف بها دون الحصول على اى موافقات أمنية مما يعرض المنشآت التعليمية للخطر والمخاطر ذات التأثير المباشر على العملية التعليمية بها، مشددة على ضرورة الحصول على موافقة أمنية.

وكانت الحكومة، أكدت أنه فى إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذى تقدمت به كل من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من السبت 2 يناير، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.