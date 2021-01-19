شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشيد بالأطقم الطبية فى مواجهة كورونا: دورهم بطولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، التحية للأطقم الطبية، لدورهم الحيوى خلال مواجهة الدولة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائلاً: من هذا المنبر حيث مجلس النواب الموقر أتوجه بالتحية والتقدير لجميع الأطقم الطبية والتمريض وكافة العاملين بالمستشفيات لدورهم البطولى للتصدى لفيروس كورونا".

جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي استعرض خلالها وزير التعليم العالي والبحث العلمى الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية بمجال التعليم العالى والبحث العلمى، فى ظل الشوط الكبير الذي قطعته في هذا الصدد، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد استكمال التطوير والمشروعات الكبرى.

وقال: "نحسب من راح ضحية هذا الوباء منهم شهداء، ومنهم من أصيب بالمرض وعاد لميدان المعركة من جديد ليساهم في تخفيف الآلام ويعطي الأمل للمصابين".

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين الذين عملوا في ظروف استثنائية صعبة لاستكمال العام الدراسى، قائلاً : نتذكر أيضا من فقدناه منهم وهو يؤدي دوره الوطني.

وأشار وزير التعليم العالى إلى ما تقوم به وزارته من تطوير للمناهج الدراسية بما يحقق متطلبات سوق العمل المحلي والدولي وصياغة استراتيجية للذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات من خلال جامعات حديثة وجامعة تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، و8 كليات للذكاء الاصطناعي لمواكبة ما يتطلبه سوق العمل.

ولفت خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى استحداث برامج للتعليم التكنولوجى والطاقة الجديدة والمتجددة والجامعات التكنولوجية وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومواكبة أساليب التدريب الحديث وتحقيق التميز.