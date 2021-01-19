شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه القليوبية تعلن بدء أعمال غسيل الشبكات غدا.. وتحذر من استخدام المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن إجراء أعمال غسيل دوري لشبكات المياه بمدينة بنها، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق2021/1/20 وحتى الساعة الرابعة فجراً.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن أعمال الغسيل تتم بصفه دورية وطبقاً لخطة معتمدة بالتعاون مع مديرية الصحة للتأكد من إنتاج وتوزيع مياه شرب نقية وفى إطار حرص الشركة سلسة إنتاج المياه من المنبع إلى المستهلك طبقاً للمواصفات القياسية.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدام المياه خلال الفترة المذكورة.