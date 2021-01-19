"قتلتها على سريرها".. سيدة تنفذ حكم الإعدام في ضرتها حرقا بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في أقل من 24 ساعة نجحت إدارة البحث الجنائي بالجيزة بقيادة اللواء محمد عبد التواب في حل لغز العثور على جثة سيدة متفحمة داخل غرفتها بمركز أطفيح، وتبين أن ضرتها قتلتها حرقا.

تلقى العقيد أحمد حمدي مأمور قسم أطفيح إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بقرية الحلف الغربي.

أخطرت النجدة غرفة عمليات الحماية المدنية. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إطفاء قاده العميد ماجد سعفان رئيس قطاع الجنوب.

وتبين نشوب الحريق في غرفة نوم ما أسفر عن مصرع ربة منزل تدعى "هدى شعبان عبد العظيم" 30 سنة، عثر على جثتها متفحمة على الأرض بجوار السرير.

مفاجآت كشفتها المعاينة والتحريات الأولية للرائد أحمد يسري رئيس المباحث بأن المتوفاة تقيم رفقة زوجها "خالد.س." عامل، وأيضا تقيم معهما بنفس المنزل زوجته الثانية وتدعى "أم الخير.أ.ع."، عاملة بمستشفى.

لدى دخول المنزل لاحظ الأهالي اختفاء الزوجة الثانية وأيضا رضيع السيدة المتوفاة ويبلغ من العمر 4 أشهر فأبلغوا الشرطة متهمين السيدة الهاربة بالتسبب في الحريق الذي نتج عنه الوفاة فاستدعى رجال الإطفاء الشرطة.

وشكل العقيد محمد مختار مفتش فرقة الشرق فريق بحث تركزت جهوده على تكثيف التحريات حول المشتبه بها فضلا عن سماع أقوال الزوج.

في أقل من 24 ساعة تمكن النقيب هشام موسى معاون مباحث أطفيح، من ضبط المتهمة التي حاولت مراوغة رجال التحقيق للتنصل من فعلتها قبل أن تدلي باعترافاتها عقب مواجهتها بالأدلة والتحريات.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.