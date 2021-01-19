نظام مستحدث.. وزير التعليم العالي: تنسيق الجامعات إلكتروني لمصلحة الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه جرى رصد قبول طلاب ببعض الجامعات الخاصة بمجموع أقل من طلاب تم رفضهم حصلوا على مجموع أكبر، موضحا أن الوزارة لجأت لحل لإنهاء هذه الأزمة يقوم على تطبيق التنسيق الإلكتروني لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص.

وقال وزير التعليم العالي: "لا نتدخل في امتحانات القبول بالجامعات الخاصة وإنما نسعى لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بدون تمييز، وأن هذا نظام إليكتروني مستحدث وتم عقد 5 جلسات مطولة للاستقرار عليه مع كل المعنيين بتطوير قواعد القبول لمصلحة الطلاب أولا".

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتسلم أسماء المعاهد غير المرخصة وسيتم اليوم تنفيذ الضبطية القضائية.

وأشار خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الوزارة ليست جهة أمنية، متابعا: ولكن عندما يصل لنا ما يفيد أن هناك جهة غير مرخصة نتخذ الإجراءات الرسمية والقانونية في نفس اليوم بالتشميع أو التعامل مع المحافظ، قائلا: لا رحمة لنا في التعامل مع أي مخالفة قانونية.

وأكد وزير التعليم العالي، أنه لا تنازل عن وجود مستشفى جامعي لدى الكليات الطبية بالجامعات الخاصة، موضحا أن ما يتم فقط هو فترة سماح للجامعات لحين زيادة أعداد الطلاب لديها، إلا أنه لا يتم الاشتراط على التعاقد مع مستشفى جامعي قبل منح الترخيص.

وأشار إلى أنه يتفق أيضا مع ما ذكره الدكتور حسام المندوه بشأن أهمية البحث التطبيقي، وأن تكون الأبحاث العلمية لها خدمة حقيقة للتنفيذ على الأرض.