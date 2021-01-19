شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يفتتح المركز الفرعي للطباعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الثلاثاء، المركز الفرعي للحاسب الآلي لطباعة المرتبات، بمقر ديوان عام المنطقة، والذي يخدم مناطق (قنا- البحر الأحمر- الأقصر- أسوان).

وأكد رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، على أن إنشاء المركز الفرعي للحاسب الآلي لطباعة المرتبات بالأقصر، وبتكنولوجيا حديثة، يأتي بهدف التيسير على العاملين بالمناطق الأزهرية، بجنوب الصعيد، وتوفيراً للجهد والوقت، بدلًا من معاناة ومشقة السفر إلى القاهرة، لاستلام هذه الأوراق المهمة، وتخفيف العبء عن المركز الرئيسي.

ورافق رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أثناء فعاليات الافتتاح، كلا من، الشيخ محمود بسيوني مدير عام الوعظ، ومصطفى رجب الغزالي المدير المالي للمنطقة، ومحمود جاد الكريم مدير الماهيات بالمنطقة.