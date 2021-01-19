شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبى بقنا الجامعي ينقذ ساق شاب من البتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية عن نجاح فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية والتخدير والعناية المركزة من التدخل العاجل لإنقاذ ساق مريض من البتر وذلك باستخدام دمج بين التدخل الجراحي والقسطرة التداخلية وهي تعد من التدخلات التي تحتاج الى مهارة وتجهيزات خاصة، والتي تحرص مستشفيات جامعة جنوب الوادي بقنا على توفيرها دائماً بتوجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة واشراف الدكتور علي غويل عميد كلية الطب بقنا

وأضاف الدكتور وليد جمال عبد المتعال رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بطب قنا والمستشفى الجامعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المريض البالغ من العمر ٦٠ عاما وبإجراء الإشاعات والفحوصات الطبية تبين انه كان يعنى من جلطة بالمخ وقصور مزمن بشرايين الطرفين السفلين وانسداد تام بالشريان الحرقفي بالأيمن مما كان يهدد بحدوث غرغرينة بالساق الأيمن بجانب معاناته من مرض السكري وارتفاع في ضغط الدم حيث تقرر له فوراً التدخل بالجراحة والقسطرة التداخلية ( Hybrid Operating System ) لشرايين الطرفين السفليين وشرايين البطن وتركيب دعامة بالشريان الحرقفي والتي تعتبر من أحدث العمليات التي تجرى بإقليم جنوب الصعيد واعادة الاتصال الدموي للطرف السفلى الأيمن، ووجود نبض محسوس بذلك الطرف الأيمن وانقاذ ساقه من البتر

وأوضح أن الفريق الطبي ضم الأطباء علي رشوان أخصائي جراحة الأوعية الدموية ووجود الطبيبة يمنى بهاء الدين و اسلام عاطف الأطباء المقيمين بالقسم بمعاونة الدكتورة مروة نصر الدين مدرس التخدير والطبيبة نهاد ثابت مدرس مساعد التخدير والطبيب مصطفى أحمد سعد الطبيب المقيم بقسم التخدير تحت اشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بطب قنا والمستشفى الجامعي.

وأشار الدكتور محمد محمود مبارك مدير مستشفى الحرم الجامعي أن المريض في حالة جيدة ويتماثل الى الشفاء بالقسم الداخلي للمستشفى