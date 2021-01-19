شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وتحرير 11 محضرًا تموينيًا بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط قسم مباحث التموين، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، من ضبط وتحرير عدد 11 محضرا تموينيا متنوعا، وذلك خلال حملة على المحال التجارية والأسواق بمختلف مناطق شمال سيناء.

وأكد علاء سمري، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه تم ضبط وتحرير 11 قضية تموينية لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.