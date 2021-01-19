شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع أعمال توسعات محطة معالجة أبو كبير بتكلفة ١٨٠ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد الأباصيري، رئيس مركز ومدينة أبوكبير، وعدد من أعضاء برلمان شباب الشرقية، بتفقد أعمال التوسعات الجارية بمحطة معالجة صرف صحي أبوكبير بطاقة 10 آلاف م3/ اليوم، لتصل طاقتها الاستيعابية إلى 30 ألف م3/اليوم، بتكلفة 180 مليون جنيه، وذلك لخدمة قرى مركز ومدينة أبوكبير، وتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

قام المحافظ ومرافقوه بتفقد الوحدات الرئيسية للتنقية بالمحطة، واستمع من المهندس المسؤول عن المشروع لشرح تفصيلي عن الأعمال الجاري تنفيذها، حيث تمت الإشارة إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمحطة 20 ألف م3/ اليوم، وجارٍ الانتهاء من أعمال التوسعات بالمحطة، لتصل الطاقة الاستيعابية بعد التوسعات إلى 30 ألف م3/ اليوم، مشيراً إلى أن المحطة ستعمل باستخدام خزانات المعالجة البيولوجية (بيوبلوك) والتي تضم خزانا واحدا للتهوية والترسيب الابتدائي والترسيب النهائي لتوفر بذلك عدد الخزانات داخل المحطة.

وأضاف المهندس المسؤول أن أعمال التوسعات داخل المحطة ونسبة التنفيذ الكلي للمشروع بلغت 81%، حيث وصلت نسبة تنفيذ التصميمات إلى 97%، والأعمال المدنية 90%، وجارٍ استكمال توريد المعدات الكهروميكانيكية من الداخل والخارج، وذلك بتكلفة 180 مليون جنيه لخدمة أهالي قرى «المانسترلي، القراموص، كفر السواقي، الدهتمون، طوخ القراموص، كفر الأعصر، كفر الشوبكي، عزبة التل والمسلمية».

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال التوسعات الجارية بالمحطة طبقا للجدول الزمني المحدد والمواصفات القياسية، ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مع إلزام العاملين بالمشروع باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة بمواقع العمل، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.