شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدًا لافتتاحها رسميًا.. محافظ الشرقية يتفقد مشروع محطة مياه شرب أبو كبير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رافقه عدد من أعضاء شباب برلمان الشرقية، أعمال إنشاء مشروع محطة مياه الشرب بأبوكبير والتي تعمل بطاقة إنتاجية 34 ألف م3/ يوم، بتكلفة مبدئية 325 مليون جنيه، تمهيدًا لافتتاحها رسمياً ودخولها الخدمة الفعلية منتصف الشهر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تجارب التشغيل بالمحطة، للمساهمة في توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن من أهالي المدينة والقرى التابعة لها.

تجول المحافظ داخل المحطة وتفقد غرف المرشحات والمروقات، واستمع من المهندس سامح قابيل، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى شرح تفصيلي عن معدلات الأداء ونسب تنفيذ المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم بدء تنفيذ المشروع في فبراير 2017 م، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 98 % مدني والمأخذ 98 %، خط المياه العكرة 97 %، الأعمال الكهروميكانيكية 98 %،، وجاري تجارب التشغيل بالمحطة بعد الإنتهاء من نقاط الربط على شبكة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتمثل إضافة لقطاع مياه الشرب بمركز أبوكبير، بعد أن كان يعتمد في الحصول على المياه من محطتي سنجها بكفر صقر وأبوشلبي بمدينة فاقوس.

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة وضعت خطة للتوسع في إقامة محطات المياه لفك الاشتباكات بين المناطق المجاورة، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ عدد 8 مشروعات بقطاع مياه الشرب بتكلفة تصل إلى مليار و282 مليون جنيه، لتوفير كوب مياه نظيف للقرى التي تعاني من نقص في المياه.

وأشاد أعضاء شباب برلمان الشرقية بمشروع محطة مياه شرب أبوكبير، وما لمسوه من جهد مبذول للإنتهاء من تنفيذ المشروع، رغم ما تتعرض له البلاد من فيروس كورونا واستمرار المهندسين والعاملين بموقع العمل لإنجاز الأعمال، لدخول المحطة الخدمة الفعلية لخدمة أهالي مركز ومدينة أبوكبير.