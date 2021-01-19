شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توقف حركة الصيد في بحيرة البرلس لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مدن وقري محافظة كفرالشيخ، الثلاثاء، حالة من استمرار سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار بأماكن متفرقة.

وقال محمد شرابي، نقيب الصيادين ببرج البرلس، في تصريحات صحفية، إن الصيادين مكثوا في منازلهم بسبب سوء حالة الطقس، مشيرًا إلى أن حركة الصيد توقفت تمامًا ببحيرة البرلس والبحر المتوسط.

ومن ناحية أخرى، أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار حالة الطوارئ بأنحاء المحافظة، وشدد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ والتخلص من مخلفات الأمطار أولا بأول.