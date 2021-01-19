شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة «أونلاين» عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، الثلاثاء، قيام المديرية بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، بتنظيم ندوه بعنوان «كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد» أون لاين، يتم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة، وصفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الندوة يلقيها الدكتور خالد فوزي، وكيل مديرية الصحة بالشرقية، وذلك لتوعية العاملين بالهيئات الشبابية والرياضية والشباب بكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتقديم بعض النصائح الهامة للحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي و«السوشيال ميديا»، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع، نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتوجه الأجهزة التنفيذية بكامل طاقتها لمواجهة جائحة كورونا .