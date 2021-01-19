شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني على التوالي.. استمرار قوافل «حياة كريمة» بالفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثانى على التوالي، واصلت القافلة الطبية المجانية، الثلاثاء، أعمالها بمنطقة بئر ٥ بمركز الفرافرة بالوادى الجديد، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية .

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريحات صحفية، إن القافلة تواصل أعمالها لليوم الثانى على التوالي، وتم تشخيص العديد من الحالات المرضية المختلفة، في ظل أن القافلة تضم تخصصات طبية تشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كافة الأدوية بالمجان .

واضاف أنه سيتم، غدًا الأربعاء، تنظيم قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» لمدة يومين بقرية الخير والنماء بمركز الفرافرة.