شكرا لقرائتكم خبر عن «الغنيمية بشبابها قوية».. مبادرة خدمية لتفعيل دور الشباب في خدمة المجتمع بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مجموعة من شباب قرية الغنيمية، التابعة لمركز ومدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، مبادرة بعنوان «الغنيمية بشبابها قوية»، سعيا منهم لتقديم هدف خدمي وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي ومد مظلة الحماية الاجتماعية، للأسر الأولي بالرعاية والأكثر تضررًا من تداعيات أزمة كورونا، وذلك في إطار المشاركات المجتمعية لمساعدة أجهزة الدولة ومؤسساتها ،وما اتخذته من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، ومنع تجمعات المواطنين حفاظا على الصحة العامة والوقاية من الأمراض والفيروسات المعدية.

قال محمود القزاز أحد القائمين على المبادرة، أنه تم تدشين مبادرة شبابية، حملت اسم «الغنيمية بشبابها قوية»، الهدف منها هو غرس فكرة العمل الجماعى في نفوس الشباب، وتبنى الأفكار الإبداعية ومحاولة تطبيقها على أرض الواقع، فضلا عن مساعدة الأسر الأولي بالرعاية وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي ومد مظلة الحماية الاجتماعية للمتضررين من تداعيات كورونا، وتنظيم حملات للتوعية وتوفير المستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجين والكمامات الواقية، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف أنه منذ بدء تداعيات أزمة كورونا في موجتها الأولى، وعقب ظهور أحد الإصابات بالقرية، تم التواصل مع مجموعة من شباب القرية لا يتعدي عددهم 7 أفراد، وبدأ التنسيق فيما بينهم لجمع مستلزمات التطهير والتعقيم، وتم تنظيم حملة للقيام بأعمال تطهير وتعقيم شوارع ومنازل القرية، فضلا عن توزيع مطويات على الأهالي للتوعية بمخاطر الفيروس وكيفية تجنب الإصابة به، لافتًا إلى أنه عقب قيامهم بنشر بوست عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «مزاد الخير»، وصل عدد الشباب المتطوعين للعمل في المبادرة إلى 50 شاب متطوع، وتم التواصل مع عدد من الأطباء لتنظيم قوافل طبية لإجراء الكشف الطبي وتوفير العلاج اللازم بالمجان لأهالي القرية، بالإضافة إلى توفير كافة السلع الغذائية الأساسية بالجهود الذاتية، وتوزيعها على الأسر المستحقة والأكثر تضررا بالمجان، وذلك بعد التأكد من استحقاق تلك الأسر للرعاية، ناهيك عن تنظيم حملة لنظافة المقابر وتشجيرها والمساهمة في إنارة شوارع القرية.

وأشار إلى أن الشباب المتطوعين للعمل بالمبادرة تمكنوا من التخلص من عشرات التجمعات للقمامة العشوائية بشوارع القرية، والتي قد تساعد على مزيد من التلوث وانتشار الأمراض والأوبئة الخطرة على الصحة العامة، فضلا عن قيامهم بتعقيم عدد من المباني الخدمية والمنازل والمساجد، من خلال مركب الكلور والمياه والكحول، وذلك بالتعاون مع فاعلي الخير بالقرية وزملائهم من العاملين بالخارج من أهالي القرية، حيث تم توفير عدد من اسطوانات الأكسجين والمستلزمات الطبية ومواد التطهير والتعقيم، لمحاربة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وذكر أن أعضاء فريق المبادرة قاموا بتقديم النصائح للمواطنين بضرورة تجنب الاختلاط والتواجد في التجمعات، وإرتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية حال ترددهم على المصالح الحكومية حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن المشاركة في أعمال النظافة ودهان أعمدة الإنارة وجذوع الأشجار للحفاظ على نظافة القرية، بالإضافة إلى المساهمة في تنظيم حفل لتكريم أوائل الثانوية العامة من أبناء القرية لتحفيزهم على مواصلة التفوق، وقدموا الشكر والتقدير لأهالي القرية لثقتهم وتعاونهم مع الشباب المتطوعين.