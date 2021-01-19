شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة ٧٠٠ متر بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، الثلاثاء، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا في قطاعه، ونواب رئيس المركز بالمدينة وتحت إشرافه شخصيا لرصد أي تعديات وازالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال المرور اليومى، تم رصد حالة تعدى على أملاك الدولة بمنطقة السيول بالقرنة عبارة عن حفر أساسات وقواعد مساحة 450 متر وقامت لجنة بإشراف نائب رئيس المدينة والمتابعة الميدانية والإدارة الهندسية بردم الأساسات والقواعد واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.

كما تمكنت قرية الضبعية من رصد حالة تعد ببناء سور على أراضى زراعية مساحة 250 متر، وتم إزالته فورًا في المهد.