شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتابع منظومة العمل بمجمع التمور في الخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الثلاثاء، مجمع التمور المطور بمدينة الخارجة يرافقه سكرتير عام المحافظة ورئيس مركز الخارجة.

وتابع «الزملوط» منظومة العمل داخل المجمع وتفقد مراحل التصنيع بخطوط الإنتاج المختلفة والالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما التقي بالعاملين بالمجمع من أبناء المحافظة، ووجه الزملوط بدراسة واقتراح آلية لزيادة الطاقة الإنتاجية وضمان حقوق العاملين بالمجمع.