شكرا لقرائتكم خبر عن البابا في الإسكندرية: كهنة وشمامسة وأراخنة رحلوا بسبب كورونا رغم إجراءات مواجهة الوباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على رئاسة صلاتي اللقان والغطاس في كنيسة المقر البابوي بكاتدرائية الاقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، كعادته كل عام حيث ترأس الصلاة مساء أمس وسط غياب شعبي وحضور ٧ أساقفة عموميون من أعضاء المجمع المقدس إلى جانب القمص ابرام اميل وكيل عام كاتدرائية الاقباط الأرثوذكس في الاسكندرية وكهنة المرقسية نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشارك في الصلوات من أحبار الكنيسة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي كما شارك أيضًا القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وكهنة الكنيسة المرقسية وبعض من كهنة الإسكندرية مع بعض من خورس شمامسة الكنيسة.

وعقب الصلاة القي البابا عظة روحية بعنوان «خمسة مشاهد للفرح من حياة القديس يوحنا المعمدان» هنأ فيها الأقباط بعيد الغطاس المجيد قائلا انه يعد أحد الأعياد السيدية التي نحتفل به حسب تقليد كنيستنا دائمًا ليلًا كما نحتفل بعيد الميلاد وعيد القيامة.

وقال في البداية باسم كل الآباء الأساقفة الحاضرين معنا والآباء الكهنة والشمامسة أوجه التهنئة إلى جميع كنائسنا في مصر وخارج مصر، نرسل التهنئة بمناسبة هذا العيد ونحن نصلي ونفرح فيه بتذكار عماد السيد المسيح ومعموديتنا نحن، فهذا العيد يخصنا نحن أيضًا لأننا كلنا نلنا سر المعمودية في بكورة أيام حياتنا الأولى وصار هذا يوم يومًا مفرحًا لكل واحد منا.

وأضاف في البداية أوجه المحبة لكل كنيسة وكل شعب في مصر وخارج مصر ونحن في أيام انتشر هذا الوباء وتأثيرها علينا في كل مكان ليس في الكنيسة فقط ولكن على كل الأنشطة وتحاول البلاد التقليل من التجمعات لتقليل العدوى وتفرض شروط صحة وإجراءات كثيرة ورغم ذلك رحل عن عالمنا عدد من الآباء الكهنة ومن أخواتنا الشمامسة ومن الأراخنة والشعب نعزي كل أسرة رحل منها إنسان في هذا الوباء عالمين أن عين الله علينا وهى التي تدبر كل حياتنا، ونصلي من أجل أخواتنا المصابين في كل مكان لكي ما يتتم شفاهم الله ويعطيهم الصحة ويرفع عنهم هذا الألم ونصلي أيضًا من أجل أحبائنا الأطباء وأطقم التمريض التي تعمل جاهدة على حفظ حياة المواطنين في مصر وخارج مصر ونصلي أن يعطيهم الله النعمة وأن يحفظ حياتهم من كل شر ونجتاز جميعًا هذه الجائحة ونخرج منها بنعمة الله سالمين.

وتابع: هذا يوم فرح أيها الأحباء هو يوم عيد الغطاس، وكل مرة يعمد طفل يكون الشعب فرحان ويكون تذكار فرح للأسرة وللكنيسة، في عيد الميلاد حدثتكم على بعض مشاهد الفرح في حادث الميلاد لأن الله يريد أن يعطينا فرحًا أعطانا الكنيسة والأنجيل والتسابيح لكي ما نمتلئ بالفرح.

وقال أردت في هذا العيد أن أضع القديس يوحنا المعمدان صاحب هذا العيد وأستخلص من حياته مشاهد للفرح هي المشهد الأول للفرح في حياة القديس يوحنا الصابغ والشهيد: «مشهد اللقاء مع المخلص» وهو جنين سجد بإبتهاج في بطن أمه أليصابات، عندما قامت مريم العذراء الشابة الصغيرة بزيارة أليصابات السيدة الكبيرة قالت لها «فَهُوَذَا حِينَ صَارَ صَوْتُ سَلاَمِكِ فِي أُذُنَيَّ ارْتَكَضَ الْجَنِينُ بِابْتِهَاجٍ فِي بَطْنِي» ولأول مرة نسمع عن جنين يسجد بفرح وكأنه يرقص، وكان في حالة فرح وهو جنين وصار بعد ذلك أعظم مواليد النساء استخدمه الله كثيرًا، وهذا يذكرنا باللقاء مع المخلص وعندما تلتقي بالمخلص تسجد فرحًا وتقابله في صلوات وفي تسابيح وفي الاسرار وفي سير القديسين كل هذا يجلب إليك الفرح، يوحنا المعمدان الطفل عندما استمعت والدته لصوت أمنا العذراء صنع هذا الجنين هذا الفرح، هذا أول مشهد نسميه «مشهد اللقاء مع المخلص» ولذلك أيها الحبيب أسعى دائمًا أن يكون لك لقاء مع المخلص، أجعل لك دائمًا فرص كثيرة لتتقابل مع المخلص، الله أعطى هذه الجائحة للعالم كله لكي ما يعطي للإنسان فرصة ليتقابل مع خالقه ويقف أمامه ويشعر بحضوره ويتكلم معه ويشكي ألمه ويطلب منه قوة، كلنا محتاجين هذا والمشهد الثاني «فرح الحياة النسكية»

القديس يوحنا المعمدان من أسرة كهنوتية وكان يجب أن يصير كاهنًا ولكنه أختار وبفرح أن يكون ناسكًا في البراري، والمشهد الثاني هو «فرح الحياة النسكية» الحياة البسيطة التي نال من خلالها الفرح وهو أحد نماذج النساك الأولى، وكان له هيبة كبيرة في المجتمع وكان يصنع كل هذا بفرح حتى بالحياة البسيطة، كل ما يعيش الإنسان في نسكيات يقل ارتباطه بالأرض ويرتفع في الروح نحو السماء، وكان يعيش في البراري وتخلى عن الكهنوت وكان يتجول من مكان لمكان وعندما وصل لسن الثلاثين سن بداية الخدمة بدأ ينادي، لكن حياته الناسكة كانت حياة مفرحة لذلك استمر فيها وهذا ما يعطي إنطلاق الروح من خلال الحياة الناسكة ولا يتعلق الإنسان من داخله بالأرض هكذا كان يوحنا المعمدان.

وتحدث عن المشهد الثالث «مشهد المنادي بالتوبة» بقوله أنه خرج من نسكياته لينادي بالتوبة لكل أحد، والتوبة هي فرح، الخطية ألم وحزن، التوبة عكس كل هذا، بدأ ينادي بفرح التوبة، وسالوه من أنت؟ فقال«أَنَا صَوْتُ صَارِخٍ فِي الْبَرِّيَّةِ: قَوِّمُوا طَرِيقَ الرَّبِّ» وهى كلمات حاسمة ويأتي قبل تجسد الكلمة، كان ينادي بالتوبة للناس ووضعها في شكل بسيط في شكل الإغتسال في الماء وهو مفهوم أولي للتوبة، كان يعمد ويكرز وظل بجوار نهر الأردن ينادي ويكرز «أنه قد لأقترب مجئ يسوع المسيح» وكانت التوبة هي عمله وكان يستخدم كلمات قوية ليوقظ الناس، ونقرأ في الكتاب المقدس أن جموع كثيرة خرجت ونالت العماد على يده ونالت التوبة بشكل أولي، من ينادي بالتوبة يفرح ويعيش بالتوبة ويسلك بها بفرح، لأن مفهوم التوبة أن تتخلص من الهموم والألم، وكثيرين اختبروا احساس الفرح بعد جلسة الأعتراف، هذ أفعال التوبة تصنع فرح للإنسان، فالكنيسة عندما تقول توبوا تقصد بها أفرحوا هذه دعوة فرح، التوبة دعوة سماوية من أجل الحياة المفرحة، وتعيش أيها الإنسان فرحان في حياتك ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم«ما أجمل أيقونة المسيح المرسومة في دمعة إنسان تائب» والمشهد الرابع: «التواضع الأصيل» مشيرا إلى انه مشهد التواضع رغم شهرته قال «يَأْتِي بَعْدِي مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنِّي» يعرف حدوده وقال «يَنْبَغِي أَنَّ ذلِكَ يَزِيدُ وَأَنِّي أَنَا أَنْقُصُ» يضع أمامنا مبدأ من مبادي الحياة الناجحة مبدأ التواضع، نحن نحب يوحنا المعمدان ونحتفل بمناسباته كلها ونسمي كنائسنا على اسمه، لم يكن عنده كبرياء بسبب تجمع الجموع حوله، قال «الَّذِي لَسْتُ أَهْلًا أَنْ أَنْحَنِيَ وَأَحُلَّ سُيُورَ حِذَائِهِ»، التواضع كان شخصية يوحنا وهى شخصية الإنسان الواثق الفرحان، ولو كل إنسان عرف حدوده كانت الحياة مختلفة، أما يوحنا كان فرحًا بهذا التواضع الأصيل.

وقال ان المشهد الخامس هو فرح «تتميم الرسالة» كل واحد منا له رسالة، وعندما سوئل قال«هُوَذَا حَمَلُ اللهِ الَّذِي يَرْفَعُ خَطِيَّةَ الْعَالَمِ» انني انادي بذلك، مثل ما قال السيد المسيح على الصليب «قد أكمل»، السيد المسيح يحب الحياة الممتلئى ويجب أن تكمل مسئوليتك للنهاية، وتمم يوحنا الرسالة، ويأتي الصوت «هذَا هُوَ ابْني الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ» ومرت حياة يوحنا المعمدان عبر مراحلها وكان بها فرح إلى أن سمع هذه الكلمات الجميلة على شخص السيد المسيح فكم كانت سعادة يوحنا؟ وهو يرى حلول الروح القدس والظهور الإلهي، وبدأ السيد المسيح خدمته بعد استشهاد يوحنا وقال كلمته القوية «لا يحل لك أن تأخذ امرأة اخيك» وكلفته رأسه لكن هو قديس يعيش حتى اليوم ونطلب شفاعته وصلواته.

وفي ختام العظة هنأ البابا الكنائس الأرثوذكسية في امريكا وكندا واميركا اللاتينة واوربا وأفريقيا والكرسي الأورشليمي في القدس وفي منطقة الخليج وفي استراليا وللكنائس الموجودة في بعض البلاد الأفريقيا والاسيوية وإلى الأباء الكهنة والشمامسة الموجودين في هذه البلاد أهنئهم بعيد الغطاس، وعيد الغطاس يمتد ثلاث أيام ليذكرنا بثلاث غطسات ونحتفل بإحتفالات أخرى يوم ١٢ نحتفل بالملاك ميخائيل والأمير تادرس ويوم ١٣ نحتفل بعرس قانا الجليل وأيضًا عيد استشهاد القديسة دميانة ويضاف إليها احتفال عيد الغطاس.