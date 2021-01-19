"مصر للطيران" تسير غدا 46 رحلة لنقل 5547 راكبا

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القاهرة - سامية سيد - تسير مصر للطيران غداً الأربعاء 46 رحلة جوية، بمعدل 33 رحلة دولية إلى كل من بيروت،جدة،المدينة المنورة، بغداد، الرياض، دبي، لندن، الدمام، باريس، اسطنبول،الدوحه، روما،البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا،مسقط،ميلانو، نيويورك، أمستردام، و10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5547 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشىفيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.