شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى وولى العهد يودعان الرئيس السيسي بمطار ماركا بالعاصمة عمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وولى عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، كان فى وداع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمطار ماركا فى العاصمة الأردنية عمان.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل أمس إلى مطار ماركا، واستقبله فور وصوله العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، وولى عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للرئيس للعاصمة الأردنية عمان.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الأردني رحب بالرئيس، معرباً عن التقدير العميق الذى تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الشقيقين.
كما أشاد رئيس وزراء الأردن، بخطوات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر، مؤكدًا تطلع بلاده للاستفادة من جهود مصر التنموية، من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.
من جانبه، أعرب الرئيس السيسى، عن التقدير لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، وذلك علي المستوى الثنائي أو فى إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق، مثمنا الجهود التى تبذلها الحكومة الأردنية فى إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة فى الأردن.