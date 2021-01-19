شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى وولى العهد يودعان الرئيس السيسي بمطار ماركا بالعاصمة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وولى عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، كان فى وداع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمطار ماركا فى العاصمة الأردنية عمان.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل أمس إلى مطار ماركا، واستقبله فور وصوله العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، وولى عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للرئيس للعاصمة الأردنية عمان.