شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تستعين بسمكة "المبروكة" للتخلص من حشائش الترع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المركز القومى لبحوث المياه، ورشة عمل تحت عنوان "برامج الصيانة المقترحة للترع المؤهلة" بمعهد بحوث صيانة القنوات المائية التابع للمركز، بحضور المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى، وعدد من الباحثين بالمعهد.

وألقى رؤساء الأقسام بالمعهد، عرضا تقديميا، عن برامج الصيانة المقترحة للترع المؤهلة، تضمن وصف القطاعات المنفذة، ونماذج لبعض القطاعات المؤهلة قبل وأثناء وبعد التأهيل، والمشاكل التى تنشأ عن الصيانة غير السليمة للقطاعات المبطنة، وصور من تلك المشاكل، ثم برامج الصيانة المقترحة للترع المؤهلة، طبقاً لعرض قاع المجرى المائى.

وتضمنت البرامج، أساليب المقاومة اليدوية بالمعدات اليدوية المطورة من قبل المعهد، وأساليب المقاومة الميكانيكية بالمعدات التى تتناسب مع عرض القاع، أسلوب المقاومة البيولوجية باستخدام أسماك مبروكة الحشائش بالترع المؤهلة ذات التيار المستمر، تهدف برامج الصيانة المقدمة من المعهد للترع المؤهلة إلى الحفاظ على كفاءة تلك الترع، بأسلوب علمى يحقق الغرض الذى تم تأهيلها من أجله.

وأشاد رئيس قطاع الرى، ببرامج الصيانة المقترحة من المعهد، وخلصت ورشة العمل، إلى التوصية بالموافقة المبدئية على برامج الصيانة المقترحة من قبل المعهد، مع عقد ورشة عمل أخرى موسعة بالوزارة بحضور عدد من رؤساء القطاعات و مديرى العموم بإدارات الرى، من أجل تجميع الآراء والمشاورات لتعظيم الاستفادة من برامج الصيانة المقترحة من المعهد للترع المؤهلة.