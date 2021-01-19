شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه برفع حالة الطوارئ استعدادا لموجة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة وجهت المحافظات برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لموجة الطقس السيئ والأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية ومركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية.

وأضاف قاسم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الوزارة شددت على تشكيل مجموعات عمل مدربة لمواجهة أخطار السيول وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات والآلات المستخدمة، وإعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة، والمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول "مخرات السيول والبرابخ والترع والمصارف والسدود والبحيرات ومحطات الصرف والشنايش الموجودة بالأنفاق وبلاعات صرف مياه الأمطار"، للتأكد جاهزيتها وتطهيرها.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر إصدارات النماذج العددية والأقمار الصناعية، تشير إلى تكون السحب المتوسطة والمنخفضة على المحافظات الشمالية، لافتة إلى سقوط أمطار بالفعل حاليا على (الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح )، وسرعان ما تتقدم إلى الداخل لتشمل باقى محافظات الدلتا والسواحل الشرقية تصل إلى القاهرة فى نهاية الفترة، كما يسود انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط رياح يزيد الاحساس ببرودة الطقس.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة، كما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والعريش ورفح على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء.