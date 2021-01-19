شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرةً يسير اليوم 192 رحلة جوية لنقل حوالى 20 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، 192رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها قرابة 20 ألف راكب.

وحسب مصادر بالمطار، من المنتظر أن يغادر المطار 95 رحلة جوية تقل على متنها 12076 إلى عدة وجهات دولية منها لندن باريس أسطنبول فيينا أديس أبابا موسكو روما فرانكفورت إنجمينا لاجوس أبوجا بغداد بيروت أبوظبى دبى الشارقة البحرين جدة المدينة الدمام أثينا رأس الخيمة عمان نيروبى أربيل دوالا، فى حين يستقبل مطار القاهرة 97 رحلة على متنها 7713 قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة منها تورنتو فرانكفورت لندن باريس روما فيينا موسكو أسطنبول أديس أبابا عمان الدوحة جده المدينة دبى أبوظبى بيروت أثينا أربيل مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا بغداد الخرطوم الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـ PCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنع انتشاره عبر المسافرين.