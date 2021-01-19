شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على الإسكندرية تمتد للدلتا والقاهرة الساعات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر إصدارات النماذج العددية والأقمار الصناعية، تشير إلى تكون السحب المتوسطة والمنخفضة على المحافظات الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار بالفعل حاليا على (الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح )، وسرعان ما تتقدم إلى الداخل لتشمل باقى محافظات الدلتا والسواحل الشرقية تصل إلى القاهرة فى نهاية الفترة، كما يسود انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط رياح يزيد الاحساس ببرودة الطقس.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والعريش ورفح على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء .