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"قتل عمد وخطف واستعمال قوة".. ضبط عنصر إجرامي بحوزته أسلحة نارية في الإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من تحديد محل هروب واختباء أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية وسبق اتهامه في 15 قضية "قتل عمد – شروع فى قتل – خطف – سلاح نارى – ضرب ومحكوم عليه "بالسجن 25 سنة " في قضيتى شروع في قتل- استعمال قوة؛ بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت عن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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