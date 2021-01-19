"قتله وولع في جثته".. قصة جريمة مدمن أنهى حياة صديقه في بني سويف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط مدمن مخدرات؛ قتل صديقه وأشعل النيران في جثته لإخفاء الجريمة ببني سويف.

تلقى مركز ناصر بلاغا بالعثور على جثة سائق 25 سنة، له معلومات جنائية محترقة بمياه أحد المصارف المائية بدائرة المركز والعثور بجانب المصرف على دراجة نارية محترقة وهاتف محمول مهشم خاصين به.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بني سويف إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل 35 سنة له معلومات جنائية مقيم بذات القرية محل إقامة المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه.

بمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة وقرر بارتباطه بعلاقة صداقة بالمجني عليه واعتيادهما تعاطي المواد المخدرة سويا وقيامه بتاريخ ارتكاب الواقعة بالتقابل مع المجني عليه بعشة خاصة به كائنة بقطعة أرض زراعية ملكه مجاورة لمكان العثور على الجثة وأثناء تعاطيهما المواد المخدرة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية محدثاً إصابته التي أفقدته الوعي.

أضاف المتهم المذكور أنه عقب ذلك قام بسحبه بجوار المجرى المائي للمصرف وأشعل به النيران وقام بالتخلص من جثته بإلقائها بمياه المصرف ثم أشعل النيران بدراجته النارية وأتلف هاتفه المحمول.