الأمن العام: سقوط تاجر مخدرت بـ 100 طربة حشيش في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامي بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش في كفر الشيخ.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة كفر الشيخ، تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.