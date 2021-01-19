دبلوم تجارة يحصل على الطب.. "تعليم البرلمان" تكشف أسباب عدم اعتماد بعض الشهادات الخارجية



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان نموذجا للتعاون وشارك في جميع الجلسات التي تناقش مشروعات قوانيين.

وأضاف: انتهينا من 21 قانونا خلال الفترة الماضية و30 اتفاقية و202 طلب إحاطة وكانت الوزارة متعاونة وترد بحلول على كافة المشكلات.

وأكد النائب خلال الجلسة العامة، أن الوزارة لم تعتمد بعض الشهادات من بعض الدول الأجنبية لأننا رأينا من يحصل على دبلوم تجارة يحصل من بعض الجامعات الخارجية على كلية طب، ولذلك كان لابد من وقفة حاسمة.

وأشار النائب، أنه يقترح بالتنسيق مع الوزير لاستدعاء رؤساء الجامعات ومحاسبتهم على البرامج التي قدموها لتولي رئاسة الجامعة، وماذا فعل منها؟.