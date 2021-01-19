تفاصيل لقاء رئيس الشيوخ برئيس جامعة الدول العربية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، صباح اليوم الثلاثاء، أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذي حرص على تقديم التهنئة بمناسبة تقلد "عبدالرازق" رئاسة الغرفة التشريعية الثانية، وذلك فى وجود وكيلى المجلس المستشار بهاء أبو شقة، والنائية فيبي فوزي، فضلا عن أمين عام المجلس المستشار محمود عتمان.

من جانبه، قال رئيس مجلس الشيوخ، إن الفترة ستشهد كثير من أوجه بين التعاون بين مجلس الشيوخ و جامعة الدول العربية، لاسيما في وجود قامة مثل السفير أحمد أبو الغيط، التي نرجو لها التوفيق.

وأضاف "عبدالرازق"، أن الفترة القادمة يقينا ستشهد خطوات أوسع في مجال التلاقي العربي والزخم العربي وعودة قوته لسابق عهدها.

بدوره، هنأ السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية، مؤكدًا على أن مجلس الشيوخ له قيمة كبيرة وصفه نأخذها في الحسبان، والتعاون قائم لاسيما في ظل البرلمان العربي.

يذكر أن مجلس الشيوخ، عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بعد انتخابه، تنفيذا للتعديلات الدستورية التي أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.

وفاز المستشار عبد الوهاب عبدالرازق برئاسة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، حيث أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوزه برئاسة المجلس بعدد أصوات 287 صوتا.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورود والزهور، ومن بينهم كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام.