شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يكرم «أفضل موظفة حكومية عربية»: «فخور أنها بديوان المحافظة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت المهندسة نهى أحمد السيد، مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالديوان العام لمحافظة الإسكندرية بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية للعام ٢٠٢٠، الثلاثاء، وتسلمت شهادة التميز وميدالية التميز لأفضل موظفة حكومية عربية من الدكتور ناصر القحطانى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية لجامعة الدول العربية.

وكرّم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المصرية نهي أحمد بعد تتوجيها بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية من قبل اللجنة المنظمة لجائزة التميز الحكومي العربي بالإمارات.

وأعرب المحافظ عن فخره بكونها أحد موظفي الديوان والتي يجب أن تكون مثال يحتذى به لكافة الموظفين والعاملين في الدولة المصرية، مؤكدا ضرورة استمرار تعظيم الأداء في كافة المؤسسات.

تتويج موظفة بديوان عام الإسكندرية بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية لعام ٢٠٢٠ (صور)

تتويج موظفة بديوان عام الإسكندرية بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية لعام ٢٠٢٠ (صور)

تتويج موظفة بديوان عام الإسكندرية بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية لعام ٢٠٢٠ (صور)

تتويج موظفة بديوان عام الإسكندرية بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية لعام ٢٠٢٠ (صور)