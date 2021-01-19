شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يشهد توزيع مستلزمات الزواج لـ50 عروس من الفتيات اليتيمات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، غدًا الأربعاء، بتوزيع مستلزمات الزواج لـ50 عروس من الفتيات اليتيمات والأكثر احتياجًا، مقدمة من صندوق تحيا مصر.

ويقوم المحافظ بتوزيع 10 آلاف قطعة ملابس جديدة علي الأسر الأولى بالرعاية، وتوزيع 50 دراجة هوائية علي الأطفال الأيتام وتوزيع 3 آلاف لحاف وبطانية علي الأسر الأولى بالرعاية وتوزيع أدوات نظافة وأدوات عناية شخصية علي ألفي أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار المحافظ إلى تنفيذ قافلة طبية متنوعة تشمل مجموعة من التخصصات لإجراء الكشف الطبي على أهالي الشيخ زويد، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري.