شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بيطري ببنها يُنقذ «ماكس» من الموت: «فكُّه انكسر إلى 6 أجزاء في حادث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق طبي بيطري ببنها، الثلاثاء، من إنقاذ حياة كلب 5 سنوات بإجراء عملية تجميل للفك السفلى له، نتيجة تعرضه لحادث أدى إلى كسر الجزء الأمامي من الفك السلفي إلى 6 أجزاء.

وقال الدكتور عبدالحليم القصبي، أستاذ الجراحة بكلية الطب البيطري في جامعة بنها، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن صاحب الحالة يأس من إنقاذ الكلب عقب عمليات الكشف بالعيادات والمستشفيات البيطرية، التي أوصت بإعدامه لتعدد الكسر بالفك وصعب تثبيته، مشيرًا إلى أن صاحب الحالة حضر إلى المركز عن طريق أحد الأطباء الذي أوصى بإعادة عرضه على الفريق الطبى بمركز الجراحات ببنها.

وأوضح أن الكلب «ماكس» من نوع الحراسة، مشيرًا إلى أنه على الفور تم تجهيز الحالة، وتعقيم حجرة العمليات، وتم تثبيت الفك جيدًا، وإجراء عملية جراحية وتجميلية للفك، مؤكدًا أنه بدأ في التعافى، ويتناول بعض الأطعمة الخفيفة.