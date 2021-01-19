شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب وزير التموين بإضافة المواليد وفتح التظلمات للأسماء المحذوفة من البطاقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، عن الدائرة الثالثة، ومقرها مركز وقسم سمالوط في المنيا، وزير التموين، بضرورة فتح باب إضافة المواليد الجديدة، والتظلمات بالنسبة للأسماء التي تم حذفها من بطاقات التموين.

كما طالب «ملك» وزير التموين خلال اجتماع اللجنة العامة للمجلس، بفتح تحقيق لوقائع فساد بالوزارة، وتشكيل لجنة للتحقيق في التباين بين أسعار وجودة السلع التي تقدم للمواطنين والسلع الموجودة في السوق الحر، حيث يوجد شبهه فساد بين الوزارة والموردين، وتشديد الرقابة على مطاحن القطاع العام، نظرا لسوء الدقيق في بعض الأوقات.

وشملت أهم المطالب الـ 10، سد العجز بمديريات التموين وقطاع الرقابة من خلال فتح باب التعيين أو النقل من القطاعات الأخرى، وفتح المخابز التي تم إغلاقها في ظل جائحة كورونا، وحل مشكلة غرامات المخابز المتاخرة، وسرعة تطوير وميكنة مكاتب التموين بالقرى والمراكز، تنفيذ اقتراح إصدار فيزا سلعية حرة للمواطنين.