شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: تشكيل مجموعة عمل لتشغيل مركز شبكات المرافق بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الثلاثاء، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتشغيل مركز شبكات المرافق بشمال سيناء.

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن الفريق برئاسة عمر مصطفى الكاشف، مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، بجانب 26 موظفًا آخرين في مختلف التخصصات الوظيفية.

أضاف «الغندور» أن المركز يختص بتسجيل جميع شبكات البنية التحتية والفوقية في المحافظة من خلال خرائط مساحية، بجانب إنشاء قاعدة بيانات لمسارات شبكات المرافق على الحواسب الآلية، وتنسيق الأعمال بين الأجهزة العاملة في مجال شبكات المرافق، وعقد دورات تدريبية للعاملين في المركز.