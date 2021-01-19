شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار «الفيضة الكبرى» تغرق شوارع الإسكندرية.. والبوغاز لم يتأثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرضت أحياء متفرقة بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، لموجة من الطقس السيئ يصاحبها هطول أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح، وذلك بالتزامن مع نوة «الغطاس» والتى بدأت اليوم ومن المنتظر أن تستمر لمدة 3 أيام يصاحبها أمطار ورياح غربية.

وشهدت معظم شوارع المدينة تراكمات لمياه الأمطار الغزيرة التي لم تسطيع شبكة الصرف الصحي استيعابها.

وتواصل شركة الصرف الصحي، بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب، ونهضة مصر، جهودها لكسح مياه الأمطار بواسطة ١٨٠ سيارة نافورى من الشوارع وأسفل الكباري والأنفاق.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية،بوضع تمركزات سيارات الشفط والكسح في الأماكن الأكثر تعرضا لتراكم مياه الأمطار، مشددا على شركة الصرف الصحي برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع النوة الحالية.

قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة تجرى بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات الأمواج في المعدلات الطبيعية حتى الان .

من جانبه وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الإنقاذ، برفع درجة الاستعداد، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.