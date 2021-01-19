شكرا لقرائتكم خبر عن المرور على الوحدات الصحية بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد فريق من إدارة نخل الصحية، الوحدات الصحية في منطقة وسط سيناء، وذلك للاطمئنان على سير العمل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

قال الدكتور مصطفى أمين، مدير الإدارة الصحية بنخل، إنه بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، وسليمان فرج محمد، رئيس مجلس مدينة نخل، قام فريق من إدارة نخل بالمرور على عدد من الوحدات الصحية التابعة للإدارة.

وأضاف أمين أن الفريق يضم كلا من محمد عطية، مفتش مالى وإدارى، محمود رمضان صالح، مراقب أول الترصد، صفاء سلامة عطية مسؤولة مكافحة العدوى بالإدارة، مشيرًا إلى المرور على الوحدات الصحية التابعة للإدارة «وحدة الريد الصحية- وحدة التمد الصحية- وحدة رأس النقب الصحية- وحدة الكونتلا الصحية».

ولفت أمين إلى الاطمئنان على سير العمل بتلك الوحدات، والتأكيد على تفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة إجراءات مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية، وتكثيف ندوات التوعية للمواطنين بشأن فيروس كورونا، وأمراض الشتاء.