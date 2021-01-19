شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استقرار الطقس بداية من الخميس مع عودة الشبورة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة اليوم وهي أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن درجات الحرارة على القاهرة 18 درجة وغدا 17 درجة.

ولفتت إلى أن هناك نشاط رياح اليوم وغدا ما يزيد من الإحساس بالبرودة ويؤدي إلى رمال وأتربة ممطرة على بعض المناطق، وخاصة الطرق الصحراوية والسريعة، مشيرة لعدم تأثر القاهرة بهذه الأتربة.

وأوضحت إيمان شاكر أن الأمطار بدأت حاليا على مناطق من السواحل الشمالية الإسكندرية ومطروح وسيدي براني وتكون أمطارا من متوسطة إلى غزيرة الشدة.

وأردفت أنه من المتوقع أن تشهد القاهرة مع نهاية اليوم هطول أمطار وتستمر هذه الليلة وغدا الأربعاء على بعض الفترات وتكون من خفيفة إلى متوسطة.

بداية من الخميس يكون هناك استقرار في الأحوال الجوية وتعود الشبورة مر أخرى ولكن ليست بكثافة الفترة الماضية ولكنها تبدأ في زيادة الكثافة مع بداية الأسبوع المقبل حتى تصل لحد الضباب.

واختتمت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس سوف تكون لطيفة يومي الجمعة والسبت والشمس سوف تسطع طوال اليوم، مؤكدة أن فرص الأمطار اليوم وغدا فقط.