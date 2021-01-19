شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، مشروعات الخطة الاستثمارية في المنطقة، طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد رئيس مركز ومدينة نخل أن المحافظة خصصت مبلغ 30 مليونا و775 ألف جنيه كاعتمادات للخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل، حيث تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 12 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، مبلغ 15 مليون جنيه للطرق، مبلغ 3 ملايين و700 ألف جنيه لتحسين البيئة، ومبلغ 75 ألف جنيه جنيها لتدعيم الوحدات المحلية.

أشار رئيس المدينة إلى استكمال رصف عدد من الطرق الفرعية والرئيسية في مدينة نخل، بجانب استكمال عدد من المنشآت والمباني الحكومية وإنارة عدد من التجمعات والقرى.