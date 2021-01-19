شكرا لقرائتكم خبر عن توقف ضخ المياه لمحافظة شمال سيناء بسبب أعمال الصيانة بمحطة القنطرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقف ضخ مياه الشرب إلى محافظة شمال سيناء بسبب اعمال الصيانة في محطة مياه القنطرة شرق المغذية إلى المحافظة.

وقالت مصادر بشركة مياه الشرب بشمال سيناء إن التيار الكهربائي انقطع في محطة تنقية وترشيح المياه بمدينة القنطرة شرق بسبب قيام شركة كهرباء القناة بتغيير منظومة الحريق بالمحطة، ما أدى إلى توقف ضخ المياه إلى مدن محافظة شمال سيناء والقرى التابعة.

أشارت المصادر إلى تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة بواسطة عناصر شركة كهرباء القناة لحين عودة التيار الكهربائي، حيث ستتم موافاة المواطنين بتمام الانتهاء من تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة وإعادة التشغيل وضخ المياه مرة أخرى.