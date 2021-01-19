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السبت المقبل.. وزير السياحة يجتمع مع مستثمري البحر الأحمر

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، أن وزير السياحة والآثار خالد العناني سيجتمع مع محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي وأعضاء جمعية مستثمري البحر الأحمر، السبت المقبل، لمناقشة أهم التطورات والأحداث بمجال السياحة في ظل تحديات الوباء العالمي .

وأوضح تامر نبيل أن أهم الملفات التي ستتم مناقشتها هي سياسة تسعير غرف الفنادق خلال المرحلة المقبلة، تزامنا مع عودة الحركة من بعض الأسواق السياحية الوافدة لمدينة الغردقة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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