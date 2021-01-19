شكرا لقرائتكم خبر عن السبت المقبل.. وزير السياحة يجتمع مع مستثمري البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، أن وزير السياحة والآثار خالد العناني سيجتمع مع محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي وأعضاء جمعية مستثمري البحر الأحمر، السبت المقبل، لمناقشة أهم التطورات والأحداث بمجال السياحة في ظل تحديات الوباء العالمي كورونا.

وأوضح تامر نبيل أن أهم الملفات التي ستتم مناقشتها هي سياسة تسعير غرف الفنادق خلال المرحلة المقبلة، تزامنا مع عودة الحركة من بعض الأسواق السياحية الوافدة لمدينة الغردقة.