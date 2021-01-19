شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء من الأمن الروسي يصلون للغردقة لتفقد إجراءات التأمين بالمطار ٢٧ يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد نحو عام من آخر الزيارات التي أجراها وفد من خبراء الأمن والطيران الروس لمطار الغردقة الدولي خلال شهر يناير الماضي، استعدت إدارة مطار الغردقة الدولي لاستقبال لجنة من خبراء الأمن والتفتيش والطيران الروس وذلك لتفقد اجراءات التأمين بالمطار الدولي، ضمن الإجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية للرحلات المباشرة والشارتر وتفقد العمل بمبني رقم ٢ والمنظومة الأمنية الجديدة بمبنى الركاب القديم رقم٢ وذلك يوم ٢٧ يناير الجاري لمدة ٥ أيام.

وكشفت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي ان لجنة التفتيش الروسية ستصل للمطار وذلك من خلال احدي الرحلات الجوية القادمة لمطار القاهرة ثم إلى إلى مطار الغردقة والحجز لهم بأحد الفنادق بالغردقة.

وأنهى مسؤولو المطار استعداداتهم الخاصة باستقبال خبراء التفتيش والامن الروس لتفقد اجراءات تأمين المسافرين والطائرات والحقائب

واوضحت مصادر ملاحية ان هذة الزيارة تاتي ضمن اجراءات السلطات الروسية بشأن استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر وسوف يكون في استقبال اللجنة قيادات ومسؤولي المطار

وتشمل أعمال اللجنة التفتيش على اجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم وكذلك متابعة تفتيش الركاب والحقائب وتفقد تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتي وصولها للطائرات ومتابعة أسوار المطار وكاميرات المراقبة وأنظمة تامين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات والمراجعة المستمرة على مجموعات العمال المنوط بيهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية وداخل الطائرات وكذلك جاهزية السيور وعدم وجود أي مخلفات تعوق عمليات الإقلاع والهبوط ضمن إلاجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى منتجعات الغردقة.

فيما أكد مسؤولو المطار أن هذة الزيارة تاتي ضمن إجراءات السلطات الروسية بشأن استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر.