شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص ٨ آلاف متر في العجمي والمنتزه لإنشاء ٤ مدارس جديدة في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تخصيص مسطح ٨ آلاف و٣٢ مترا في العجمي والمنتزة لإنشاء ٤ مدارس جديدة عليها.

وقال المحافظ، خلال انعقاد المجلس، مساء أمس، إن أي شيء يحقق صالح الطلاب ويعمل على خفض نسبة كثافة الطلاب في الفصول بما يتوافق مع القانون أوافق عليه. مشيرا إلى موافقة المجلس التنفيذي على تخصيص ٤ قطعة أرض بنطاق أحياء العجمى والمنتزه ثان لإقامة مدارس عليها، حيث تم تخصيص قطعة أرض بمساحة ١٦٧٣ م٢ بمنطقة البيطاش وأخرى بمساحة ١٣٤٤م٢ خلف مستشفى العجمي، كما تم تخصيص قطعة أرض بشارع النبوي المهندس بمساحة ١٠١٥م٢، وقطعة الأرض الرابعة تم تخصيصها خلف بنزينة الرابعة الناصرية بمساحة ٤٠٠٠م٢ لخدمة أهالي هذه المناطق.

كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية على الطلب المقدم من مستشفى المبرة التعليمي ( التابع لوزارة الصحة) بشأن إضافة مبنى ملحق للمستشفى مكون من أرضى وخمسة أدوار علوية، حتى يتثنى للمستشفى التوسع وتقديم خدمة طبية جيدة لرواده، وقد أثنى المحافظ على الدور الكبير الذي يقوم به الجيش الأبيض في ظل الوضع الراهن، مؤكدا على تقديمه للدعم الكامل للأطقم الطبية.