شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص ٨ آلاف متر في العجمي والمنتزه لإنشاء ٤ مدارس جديدة في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تخصيص مسطح ٨ آلاف و٣٢ مترا في العجمي والمنتزة لإنشاء ٤ مدارس جديدة عليها.
وقال المحافظ، خلال انعقاد المجلس، مساء أمس، إن أي شيء يحقق صالح الطلاب ويعمل على خفض نسبة كثافة الطلاب في الفصول بما يتوافق مع القانون أوافق عليه. مشيرا إلى موافقة المجلس التنفيذي على تخصيص ٤ قطعة أرض بنطاق أحياء العجمى والمنتزه ثان لإقامة مدارس عليها، حيث تم تخصيص قطعة أرض بمساحة ١٦٧٣ م٢ بمنطقة البيطاش وأخرى بمساحة ١٣٤٤م٢ خلف مستشفى العجمي، كما تم تخصيص قطعة أرض بشارع النبوي المهندس بمساحة ١٠١٥م٢، وقطعة الأرض الرابعة تم تخصيصها خلف بنزينة الرابعة الناصرية بمساحة ٤٠٠٠م٢ لخدمة أهالي هذه المناطق.
كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية على الطلب المقدم من مستشفى المبرة التعليمي ( التابع لوزارة الصحة) بشأن إضافة مبنى ملحق للمستشفى مكون من أرضى وخمسة أدوار علوية، حتى يتثنى للمستشفى التوسع وتقديم خدمة طبية جيدة لرواده، وقد أثنى المحافظ على الدور الكبير الذي يقوم به الجيش الأبيض في ظل الوضع الراهن، مؤكدا على تقديمه للدعم الكامل للأطقم الطبية.
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