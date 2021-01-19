شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات إنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية لتخزين السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإنشاء المستودعات الاستراتيجية لزيادة المخزون من السلع الأساسية، لفتره تقرب من 8و 9 أشهر تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتأمين احتياجات البلاد من السلع وعلى مدار العام طوال الوقت .

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن الخطوات التنفيذية لإنشاء المستودعات الاستراتيجية في نقاط محددة .

1_بدء البت في العروض الفنية والمالية للشركات التي تقدمت لشراء كراسات الشروط لتنفيذ المشروعات في 4 محافظات كمرحلة أولى 28 يناير الجاري.

2_ سيتم تنفيذ المستودعات الاستراتيجة على مرحلتين الأولى لزيادة تأمين مخزون استراتيجى من المنتجات الغذائية على مدار العام وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

3_إنشاء المستودعات الاستراتيجية، سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجى للمنتجات لمده تصل إلى 8 أو 9 أشهر.

4_ ضغط فترة التنفيذ فى فترة تتراوح من 18 إلى 24 شهرا بدلا من 3 سنوات.

5_ كل مستودع سيخدم أكثر من 4 محافظات.

6_ متوسط التكلفة الاستثمارية للمستودع الواحد قد تصل ل5 مليارات جنيه.

7_ البدء فى إنشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر كمرحلة أولى بعد البت فى العروض الفنية والمالية للشركات.

8_ سيتم طرح المرحلة الثانية لإنشاء 3 مستودعات آخرين فى محافظات الجيزة وكفر الشيخ والاسماعيلية خلال الربع الأول من العام الجارى 2021 .