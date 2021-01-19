شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية اسم الشهيد محمود عطية البخ إلى رتبة رائد استثنائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء قرار وزارة الداخلية بترقية اسم الشهيد النقيب محمود عطية محمد البخ، الضابط بمديرية أمن جنوب سيناء سابقًا استثنائيًا، إلى رتبة الرائد، اعتبارًا من 23 نوفمبر 2020.