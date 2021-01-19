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شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية اسم الشهيد محمود عطية البخ إلى رتبة رائد استثنائيًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء قرار وزارة الداخلية بترقية اسم الشهيد النقيب محمود عطية محمد البخ، الضابط بمديرية أمن جنوب سيناء سابقًا استثنائيًا، إلى رتبة الرائد، اعتبارًا من 23 نوفمبر 2020.
كان قد تقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء إبراهيم عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير الأمن والدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ و سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة جنازه عسكرية وشعبية مهيبة لجثمان الشهيد نقيب محمود عطية محمد إبن قرية طحلة بردين بمركز الزقازيق، والذى أستشهد أثناء تأدية عمله بطور سيناء.
قدم المحافظ واجب العزاء والمواساة لأسره الشهيد مؤكداً أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة فى أذهاننا تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه واستقراره.
نص القرار